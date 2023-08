Phát huy vai trò hợp tác xã trong giảm nghèo đa chiều

Thành lập năm 2020, nhà máy may An Hưng (Công ty CP Tập đoàn An Hưng) với quy mô 6000 lao động, vốn đầu tư gần 6000 tỷ đồng đến nay tạo việc làm thường xuyên cho 1500 người dân huyện Yên Thành, Đô Lương,Diễn Châu (Nghệ An).